Sound system per il 25 aprile una musica antifascista

Sound system per il 25 aprile, una musica antifascista il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sound system per il 25 aprile, una musica antifascista Leggi su Cms.ilmanifesto.it In fondo, ottant’anni dopo, si può tranquillamente dire che tutte le canzoni di allora – le strofe scritte in fretta dai ragazzi delle brigate in montagna, e i grandi numeri .per il 25, unail manifesto.

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Il 25 aprile disobbediente: cortei ovunque; TorinoSette, 25 aprile con musica, film e reading di Liberazione; Concerto dei Sud Sound System; A Milano attesa una marea, a Bologna «festa rumorosa». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il 25 aprile disobbediente: cortei ovunque - 25 aprile (Politica) L’invito alla sobrietà del governo ha avuto l’effetto opposto. Il 25 aprile sarà celebrato in tutta Italia, come di consueto, al netto di qualche sindaco troppo zelante che ha col ... 🔗ilmanifesto.it

25 Aprile, Cirio sfida la sobrietà piemontese: «Si dovrebbe ballare e cantare nelle strade» - Il Comune ritocca il palinsesto, il presidente della Regione netto: «Si deve far tutto quello che vietano i regimi» ... 🔗torino.corriere.it