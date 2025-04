Sotto le stelle del In Conservatorio la Verdi Jazz orchestra

Jazz Day, mercoledì 30 aprile, giornata in cui si celebra in tutto il mondo il genere musicale del Jazz, riconosciuto patrimonio dell'Unesco, alle 20 sul palco della sala Verdi del Conservatorio della metropoli lombarda si esibirà la Verdi Jazz orchestra, composta dagli studenti milanesi del Conservatorio con la direzione e arrangiamenti di Corrado Guarino al sax contralto e clarinetti e alla tromba Alberto Mandarini. In programma il Dedalo, lavoro realizzato oltre vent'anni fa da Troversi con la Wdr, la celebre big band della radio di Colonia. Accesso gratuito con prenotazione.Inaugurato il 3 settembre 1808, il Conservatorio di Milano, istituito con Regio Decreto Napoleonico nel 1807 da Eugène de Beauharnais, Vicere d'Italia, con sede negli spazi dell'ex-convento della Chiesa di Santa Maria della Passione, è da allora una delle più prestigiose istituzioni per lo studio della musica, a livello nazionale e internazionale.

