Sos scuola Verranno tagliati 26 docenti

docenti della provincia di Ravenna, relativamente all’anno scolastico 2025/26. "Siamo molto preoccupati - commenta la segretaria generale provinciale della Flc Cgil Francesca Lo Iacono -. I numeri che ci hanno consegnato da via di Roma mostrano chiaramente la ricaduta di quanto previsto in legge di Bilancio 2025, relativamente al taglio di 5.660 posti in tutto il Paese. Nella nostra provincia saranno 26 le unità che Verranno tagliate rispetto allo scorso anno scolastico. A questo dato se ne aggiunge un altro, il calo dell’1,95% degli alunni rispetto allo scorso anno". Ilrestodelcarlino.it - Sos scuola "Verranno tagliati 26 docenti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Non è ancora finito l’anno scolastico che già scatta l’allarme-insegnanti per il prossimo. Infatti mercoledì scorso si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’ufficio scolastico territoriale di Ravenna per discutere degli organicidella provincia di Ravenna, relativamente all’anno scolastico 2025/26. "Siamo molto preoccupati - commenta la segretaria generale provinciale della Flc Cgil Francesca Lo Iacono -. I numeri che ci hanno consegnato da via di Roma mostrano chiaramente la ricaduta di quanto previsto in legge di Bilancio 2025, relativamente al taglio di 5.660 posti in tutto il Paese. Nella nostra provincia saranno 26 le unità chetagliate rispetto allo scorso anno scolastico. A questo dato se ne aggiunge un altro, il calo dell’1,95% degli alunni rispetto allo scorso anno".

