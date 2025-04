Sorpresa de Bruyne così sbarca in Serie A

Sorpresa in Italia: il trequartista belga potrebbe approdare del nostro campionato a parametro zero, il club interessatoL'addio al Manchester City ormai è stato già deciso, ma ora per Kevin de Bruyne si sta avvicinando il momento di prendere una decisione sul suo futuro.Sorpresa de Bruyne: così sbarca in Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista belga, classe 1991, ha già annunciato che la società inglese non gli ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una scelta che il calciatore ha accettato, pur non nascondendo la sua Sorpresa: "Sono rimasto sorpreso, ma devo accettarlo. Credo di poter ancora dare il massimo ad alto livello, come sto dimostrando, ma capisco che il club debba fare delle scelte".Con il City che gli ha spalancato la porta dell'addio, de Bruyne dovrà decidere ora la sua prossima destinazione e di proposta con gliene mancano.

