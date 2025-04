Sono trans e sul passaporto c’è scritto Uomo così per colpa di Trump non posso entrare in America il cantautore Bells Larsen costretto a cancellare il tour

cantautore canadese Bells Larsen ha annunciato su Instagram che avrebbe annullato i concerti in otto città Americane questa primavera: “Per dirla in parole povere, poiché Sono transgender (e ho una M di man sul passaporto), non posso andare in tournée negli Stati Uniti”, ha scritto. Conseguenza della politica restrittiva dell’amministrazione Trump su turisti e lavoratori in ingresso in America.L’USCIS (Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti, ndr) ha aggiornato il suo regolamento per “riconoscere solo due sessi biologici, maschile e femminile”, invertendo una politica della gestione Biden che consentiva l’opzione di un terzo genere sui moduli per visti e immigrazione. Dunque i viaggiatori trans o non binari potrebbero avere grandi difficoltà per il visto. Ilfattoquotidiano.it - “Sono trans e sul passaporto c’è scritto Uomo, così per colpa di Trump non posso entrare in America”: il cantautore Bells Larsen costretto a cancellare il tour Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il 12 aprile ilcanadeseha annunciato su Instagram che avrebbe annullato i concerti in otto cittàne questa primavera: “Per dirla in parole povere, poichégender (e ho una M di man sul), nonandare innée negli Stati Uniti”, ha. Conseguenza della politica restrittiva dell’amministrazionesu turisti e lavoratori in ingresso in.L’USCIS (Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti, ndr) ha aggiornato il suo regolamento per “riconoscere solo due sessi biologici, maschile e femminile”, invertendo una politica della gestione Biden che consentiva l’opzione di un terzo genere sui moduli per visti e immigrazione. Dunque i viaggiatorio non binari potrebbero avere grandi difficoltà per il visto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’attrice trans Hunter Schafer contro Donald Trump: “Identificata come uomo sul passaporto, sono sconvolta” - L'attrice trans Hunter Schafer, star di Euphoria, ha raccontato sui social di aver ricevuto un passaporto in cui viene identificata come uomo. Nel messaggio lasciato sui social, spiega le difficoltà a cui andrà incontro e critica l'amministrazione di Donald Trump.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Sono identificata come maschio sul passaporto, sono rimasta sconvolta”: l’attrice trans Hunter Schafer tuona contro il presidente Usa Donald Trump - La star e attrice trans di “Euphoria” Hunter Schafer ha denunciato pubblicamente una disavventura che le è accaduta: “È importante tenere traccia di dove sono le cose nel nostro Paese”. Il riferimento è al fatto che, oggi, sul suo nuovo passaporto viene identificata ancora con il genere maschile. L’attrice ha spiegato a The Associated Press, mentre si trovava sul red carpet degli Independent Spirit Awards, che “è stata una cosa necessaria e giusta da condivider con tutti”. 🔗ilfattoquotidiano.it

