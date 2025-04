8220Sono stata lontana dalle mie bimbe solo 5 minuti8221 mamma trova ciocche di capelli e forbici sparse per casa

mamma, sono passate dal far finta di essere in un salone di bellezza, a trasformare il gioco in realtà. Leggi su Fanpage.it Due sorelline, nel silenzio di un salotto non sorvegliato per pochi minuti dalla loro, sono passate dal far finta di essere in un salone di bellezza, a trasformare il gioco in realtà.

Su altri siti se ne discute

Santa Maria di Licodia: dimessa la 18enne rimasta ferita dopo essere stata travolta da una moto - È stata dimessa questa mattina la 18enne di Santa Maria di Licodia che era rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto venerdì 14 su Corso Italia a Paternò quando una moto ha travolto tre studentesse mentre stavano attraversando la strada. La 18enne, che ha subito l’asportazione della milza... 🔗cataniatoday.it

Il Gattopardo: la nuova serie è stata girata anche a Torino - La nuova serie Netflix “Il Gattopardo”, tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ha debuttato il 5 marzo 2025 sulla piattaforma streaming in questione. Questa reinterpretazione moderna vede protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni.La serie, diretta da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti, è stata girata in diverse […] The post Il Gattopardo: la nuova serie è stata girata anche a Torino appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica. Il 21enne spagnolo è infatti reduce da un problema fisico emerso durante la finale persa domenica scorsa a Barcellona contro Holger Rune. Al momento la sua presenza a Madrid è dunque in forte dubbio, soprattutto per non rischiare di aggravare la situazione in vista di Roma e ... 🔗oasport.it

“Sono stata lontana dalle mie bimbe solo 5 minuti”: mamma trova ciocche di capelli e forbici sparse per casa - Due sorelline, nel silenzio di un salotto non sorvegliato per pochi minuti dalla loro mamma, sono passate dal far finta di essere in un salone di bellezza ... 🔗fanpage.it