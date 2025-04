Sono stata la prima donna portavoce di un Papa Francesco mi chiamò e dissi è pazzo

Papa Francesco per tre anni Paloma Garcia Ovejero, la prima donna portavoce di un pontefice e vice direttrice della Sala Stampa Vaticana dal 2026 al 2018. La giornalista spagnola è tornata a Roma per i funerali di colui che l’aveva scelta e voluta, dopo averla conosciuta mentre si occupava della corrispondenza dal Vaticano per la radio e tv di Madrid. “Stavo seguendo un processo lunghissimo e complesso in quei giorni e all’improvviso mi hanno telefonato per dirmi che il Papa voleva chiedermi una cosa” ci racconta Paloma Garcia Ovejero mentre cerca di mettere insieme tutto, dai ricordi alla frenesia di giorni che corrono verso sabato, quando verranno celebrati i funerali del pontefice. “Quando mi chiamarono per dirmi che mi volevano proporre quell’incarico – ricorda – dalla gola mi uscì what? Poi ho detto sì, ma ditegli che è pazzo e anche Dio è pazzo ma io mi fido di entrambi, quindi andiamo avanti”. Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata la prima donna portavoce di un Papa. Francesco mi chiamò e dissi: è pazzo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ha seguitoper tre anni Paloma Garcia Ovejero, ladi un pontefice e vice direttrice della Sala Stampa Vaticana dal 2026 al 2018. La giornalista spagnola è tornata a Roma per i funerali di colui che l’aveva scelta e voluta, dopo averla conosciuta mentre si occupava della corrispondenza dal Vaticano per la radio e tv di Madrid. “Stavo seguendo un processo lunghissimo e complesso in quei giorni e all’improvviso mi hanno telefonato per dirmi che ilvoleva chiedermi una cosa” ci racconta Paloma Garcia Ovejero mentre cerca di mettere insieme tutto, dai ricordi alla frenesia di giorni che corrono verso sabato, quando verranno celebrati i funerali del pontefice. “Quando mi chiamarono per dirmi che mi volevano proporre quell’incarico – ricorda – dalla gola mi uscì what? Poi ho detto sì, ma ditegli che èe anche Dio èma io mi fido di entrambi, quindi andiamo avanti”.

