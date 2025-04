Sono in arrivo i cassonetti smart

Ilrestodelcarlino.it - Sono in arrivo i cassonetti smart Leggi su Ilrestodelcarlino.it A partire da martedì 29 aprile, a Calderara, entra in funzione, nel parcheggio di via 11 Settembre, la nuova Eco-Station, struttura automatizzata e accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pensata per semplificare la raccolta differenziata dei rifiuti. Oltre al compattatore per la raccolta di carta, imballaggi in plastica e rifiuto indifferenziato, la stazione sarà dotata anche di un distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata.Come si potrà accedere: i cittadini con la tessera sanitaria dell’intestatario della Tariffa rifiuti. Le imprese con il QR code fornito da Geovest, disponibile nella fattura della Tariffa rifiuti o anche nella propria area personale sullo ‘Sportello Online’ accessibile dal sito di Geovest o dall’app Ataldegmè."Siamo contenti di questa installazione – affermano il sindaco Giampiero Falzone e l’assessore all’Ambiente, Clelia Bordenga – e ringraziamo Geovest per aver garantito il rispetto dei tempi per dare risposta a un altro punto importante del nostro programma di mandato.

