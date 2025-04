Sondaggio FdI sale ancora e consolida il suo robusto primato La sinistra scende in piazza e nei consensi elettorali Tutti i dati

Sondaggio Dire-Tecnè fotografa una realtà politica chiara e inequivocabile: mentre la sinistra si affanna a riempire le piazze con una retorica spesso distante dalla concretezza, gli italiani continuano a premiare la solidità e la visione di Giorgia Meloni e del centrodestra nelle urne. L’ennesima testimonianza arriva acclarata dalla veridicità della matematica demoscopica, grazie all’ultima rilevazione che attesta, ancora una volta, il solido primato di FdI e della premier. Di contro, l’analisi registra un’altra flessione del Pd targato Elly Schlein che, nell’atavica competizione con la leader di centrodestra sembra continuare a perdere terreno sul fronte dei consensi individuali. Ma procediamo con ordine.Sondaggio Dire tecnè: FdI si conferma primo partitoFratelli d’Italia si conferma saldamente il primo partito della nazione, attestandosi a un robusto 30% dei consensi. Secoloditalia.it - Sondaggio, FdI sale ancora e consolida il suo robusto primato. La sinistra scende in piazza (e nei consensi elettorali). Tutti i dati Leggi su Secoloditalia.it L’ultimoDire-Tecnè fotografa una realtà politica chiara e inequivocabile: mentre lasi affanna a riempire le piazze con una retorica spesso distante dalla concretezza, gli italiani continuano a premiare la solidità e la visione di Giorgia Meloni e del centrodestra nelle urne. L’ennesima testimonianza arriva acclarata dalla veridicità della matematica demoscopica, grazie all’ultima rilevazione che attesta,una volta, il solidodi FdI e della premier. Di contro, l’analisi registra un’altra flessione del Pd targato Elly Schlein che, nell’atavica competizione con la leader di centrodestra sembra continuare a perdere terreno sul fronte deiindividuali. Ma procediamo con ordine.Dire tecnè: FdI si conferma primo partitoFratelli d’Italia si conferma saldamente il primo partito della nazione, attestandosi a un30% dei

Su altri siti se ne discute

