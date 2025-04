Sondaggi politici crolla il Pd mentre crescono i consensi del M5s bene anche Fratelli d8217Italia

mentre il Pd crolla al 21,7%. bene il M5s che sale al 12%, seguito da FI. Si rafforzano anche i consensi di Meloni e la fiducia nei confronti del governo. Ecco nel dettaglio l'ultimo Sondaggio Dire-Tecnè. Leggi su Fanpage.it Fdi torna al 30%,il Pdal 21,7%.il M5s che sale al 12%, seguito da FI. Si rafforzanodi Meloni e la fiducia nei confronti del governo. Ecco nel dettaglio l'ultimoo Dire-Tecnè.

