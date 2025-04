Some Might Stay per celebrare i 30 anni del singolo cult degli Oasis arriva la ristampa del vinile in edizione limitata

celebrare i 30 anni di Some Might Stay, singolo determinante del repertorio degli Oasis è disponibile da oggi, venerdì 25 aprile, la speciale ristampa del vinile 7 pollici in edizione limitata color perla.Some Might Stay, il nuovo video visual del brano cult degli Oasis"Some Might Say" è una pietra miliare della carriera degli Oasis. Primo brano della band alla #1 della UK Singles Chart, ha anticipato il loro secondo album (What's The Story) Morning Glory ed è stato accolto con un grande successo di pubblico e di critica, entrando nella Top Ten di Finlandia, Islanda, Irlanda e Svezia. Il prossimo ottobre si celebreranno inoltre i 30 anni dell'album (What's The Story) Morning Glory, divenuto un vero e proprio fenomeno culturale, tale da eleggere gli Oasis a protagonisti del panorama musicale mondiale.

