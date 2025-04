Sola M5s sulla sicurezza in via Orazio Dopo aggressione il rogo vicino al ponte servono risposte e non slogan

Orazio servono risposte immediate e non slogan. A dirlo il consigliere comunale del M5s Paolo Sola, che interviene Dopo il rogo di rifiuti e di materiali dei senzatetto avvenuto nel tardo pomeriggio del 24 aprile sotto al ponte di ferro sul lungofiume:"Negli ultimi giorni via Orazio è. Ilpescara.it - Sola (M5s) sulla sicurezza in via Orazio: "Dopo l'aggressione il rogo vicino al ponte: servono risposte e non slogan" Leggi su Ilpescara.it Su viaimmediate e non. A dirlo il consigliere comunale del M5s Paolo, che intervieneildi rifiuti e di materiali dei senzatetto avvenuto nel tardo pomeriggio del 24 aprile sotto aldi ferro sul lungofiume:"Negli ultimi giorni viaè.

