Sofia Coppola ospite d onore al Festival del Cinema di Biarritz Gazteria Nouvelles Vagues

ospite d'onore di una proiezione e di un dibattito organizzati nell'ambito del Festival di Biarritz dedicato alle nuove generazioni. Vanityfair.it - Sofia Coppola, ospite d'onore al Festival del Cinema di Biarritz Gazteria - Nouvelles Vagues Leggi su Vanityfair.it Venticinque anni dopo l'uscita di Il giardino delle vergini suicide, la regista è l'd'di una proiezione e di un dibattito organizzati nell'ambito deldidedicato alle nuove generazioni.

