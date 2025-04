Soffoca la moglie e il figlio disabile nel sonno poi si toglie la vita il giorno del suo compleanno

compleanno per uccidere la moglie Claudia Santunione e il figlio Stefano e poi togliersi la vita impiccandosi. Una storia di sofferenza e forse solitudine, quella della famiglia di Marzaglia (Modena), le cui difficoltà erano note da tempo. Today.it - Soffoca la moglie e il figlio disabile nel sonno, poi si toglie la vita il giorno del suo compleanno Leggi su Today.it Gian Carlo Sansi, 83 anni, ha scelto la sera del suoper uccidere laClaudia Santunione e ilStefano e poirsi laimpiccandosi. Una storia di sofferenza e forse solitudine, quella della famiglia di Marzaglia (Modena), le cui difficoltà erano note da tempo.

Approfondimenti da altre fonti

Soffoca la moglie e il figlio disabile nel sonno, poi si toglie la vita il giorno del suo compleanno - Gian Carlo Sansi, 83 anni, ha scelto la sera del suo compleanno per uccidere la moglie Claudia Santunione e il figlio Stefano e poi togliersi la vita impiccandosi. Una storia di sofferenza e forse solitudine, quella della famiglia di Marzaglia (Modena), le cui difficoltà erano note da tempo... 🔗today.it

Famiglia distrutta. Soffoca moglie e figlio, poi si toglie la vita - Era il perno della famiglia, la colonna portante. Era lui che si occupava di tutto: del figlio disabile e della moglie, che da anni combatteva contro la demenza. Mercoledì notte il senso di impotenza lo ha travolto. Quel pensiero sempre più pressante, il ‘dopo di noi’ e, in particolare, il ‘dopo di me’ lo ha portato a prendere la decisione più terribile: ha raggiunto in camera la moglie 79enne e il figlio, 48 anni, affetto da disturbo dell’autismo, e li ha soffocati nel sonno. 🔗quotidiano.net

Figlio di consigliera e moglie del vicesindaco ai primi 2 posti del concorso per vigile urbano - Forti polemiche scuotono il comune di Casapulla dopo la pubblicazione dell'esito del concorso per l'assunzione di un vigile urbano. Al primo posto in graduatoria si è classificato il figlio della consigliera comunale di maggioranza Dina Melchiorre, mentre al secondo posto si è posizionata la... 🔗casertanews.it

Marzaglia (Modena), soffoca la moglie e il figlio disabile nel sonno, poi si toglie la vita il giorno del suo compleanno; Famiglia distrutta. Soffoca moglie e figlio, poi si toglie la vita; Massacra i vicini di casa 20enni con un coltello da sub, poi si uccide con la stessa arma; Modena: uccide il figlio disabile, la moglie malata e poi se' stesso. 🔗Cosa riportano altre fonti

Famiglia distrutta. Soffoca moglie e figlio, poi si toglie la vita - L’anziano accudiva la 79enne malata e il 48enne affetto da autismo. Mercoledì la festa di compleanno insieme. I corpi trovati dal fratello dell’uomo. 🔗msn.com

Strage di famiglia a Modena. A 83 anni soffoca il figlio disabile e la moglie malata prima di impiccarsi - Ha ucciso la moglie malata e il figlio disabile la sera del suo compleanno, poi l’ha fatta finita impiccandosi in casa. La tragedia familiare si è consumata in un appartamento di strada Pomposiana a ... 🔗blitzquotidiano.it

Tragedia familiare a Modena: uccide la moglie malata e il figlio disabile e poi si toglie la vita - Sono due anziani coniugi e il loro figlio. Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha ucciso la moglie, malata, e il figlio, disabile in carrozzina, per poi togliersi la vita ... 🔗msn.com