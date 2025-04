Sobrio aggettivo che ubriaca la sinistra

Ilgiornale.it - "Sobrio", l'aggettivo che ubriaca la sinistra Leggi su Ilgiornale.it Il ministro per la Protezione Civile, considerando che sono giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco, si è limitato ad affermare un principio sacrosanto

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’ assoluzione per due uomini accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 18enne . I giudici hanno respinto la richiesta della Procura di Ravenna di riaprire l’ istruttoria e riascoltare i testimoni , scegliendo invece di procedere con la discussione finale . I fatti risalgono all’ ottobre 2017 , quando la giovane denunciò di essere... 🔗feedpress.me

ANCONA Doveva sottoporsi a un intervento chirurgico, ma deve aver bevuto qualche goccetto di troppo per farsi coraggio e in preda ai fumi dell?alcol, ha dato in escandescenze aggredendo... 🔗corriereadriatico.it

AGI - "Sobrietà", chiede il ministro Nello Musumeci nelle celebrazioni del 25 Aprile. La Liberazione "non è un happy hour", risponde l'opposizione. La Festa della Liberazione diventa così, ancora una volta, terreno di scontro politico. Questa volta per la concomitanza con i cinque giorni di lutto decisi dal Consiglio dei ministri per la morte di Papa Francesco. La dichiarazione di Musumeci dopo il Consiglio dei ministri Alla fine della riunione a Palazzo Chigi, il ministro per la Protezione ... 🔗agi.it

Sobrio, l'aggettivo che ubriaca la sinistra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Sobrio", l'aggettivo che ubriaca la sinistra - Il ministro per la Protezione Civile, considerando che sono giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco, si è limitato ad affermare un principio sacrosanto ... 🔗msn.com