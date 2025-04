Snowland Music Festival è al passo Eira

Snowland Music Festival. Oggi il pubblico potrà ascoltare Juicy M, Stella Bossi, Ricky Le Roy, Mambolosco, Pekka, Poleen, Cloe Giuliano, EDS b2b Roy Santos e D-Nill. A scaldare il pubblico del Festival nella giornata conclusiva, quella di domani, saranno infine Oliver Heldens, Marten Horger, Edmmaro (foto) e Chapter & Verse. Sul palco anche Padma San, Reebs, D-Nill e Frank Van Janek. "Snowland Music Festival - sottolineano gli organizzatori - è un evento unico in Italia, che unisce le vibrazioni della Musica all’energia della montagna. In località passo Eira, a 2208 m di quota". Ilgiorno.it - Snowland. Music Festival è al passo Eira Leggi su Ilgiorno.it Chiude domani 26 aprile, a Livigno, l’edizione 2025 di. Oggi il pubblico potrà ascoltare Juicy M, Stella Bossi, Ricky Le Roy, Mambolosco, Pekka, Poleen, Cloe Giuliano, EDS b2b Roy Santos e D-Nill. A scaldare il pubblico delnella giornata conclusiva, quella di domani, saranno infine Oliver Heldens, Marten Horger, Edmmaro (foto) e Chapter & Verse. Sul palco anche Padma San, Reebs, D-Nill e Frank Van Janek. "- sottolineano gli organizzatori - è un evento unico in Italia, che unisce le vibrazioni dellaa all’energia della montagna. In località, a 2208 m di quota".

LIVIGNO – Snowland Music Festival, in programma dal 24 al 26 aprile 2025 nella splendida cornice di Livigno (SO), annuncia la partecipazione di Oliver Heldens, dj conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, come terzo headliner. L’artista si unirà all’icona della musica elettronica Afrojack e alla dj di fama internazionale Stella Bossi, headliners già annunciati nelle scorse settimane. Ad arricchire la line up anche Edmmaro e Juicy M. 🔗lopinionista.it

Snowland Music Festival è pronto a partire e svela la line up completa della prossima edizione, con Fedez e molti altri live a Livigno durante il ponte della Liberazione Snowland Music Festival è pronto a partire e svela la line up completa della prossima edizione, che si terrà da giovedì 24 a sabato 26 aprile 2025 nella splendida cornice di Livigno (SO). Headliners della prima giornata, quella di giovedì 24 aprile, saranno Afrojack, Fedez e Mattn. 🔗.com

