Skriniar tre squadre italiane su di lui una è da non credere

Skriniar potrebbe tornare in Serie A, dove tanto bene aveva fatto tra Sampdoria e Inter: ecco le possibili destinazioniSembra ieri quando Milan Skriniar risultava essere uno dei migliori difensori del campionato. Dopo un’ottima stagione alla Sampdoria nel 2016/2017 con 35 presenze in Serie A, l’Inter non ci ha pensato due volte ad accamparselo: in nerazzurro Skriniar ha disputato sei stagioni prima di passare al PSG.Skriniar in Italia, possibile ritorno in Serie ADopo un’annata d’esordio con oltre 30 presenze in tutte le competizioni, Skriniar ha trovato sempre meno spazio, tanto da passare in prestito al Fenerbahce. I turchi stanno cercando di confermare la sua presenza in maniera definiva, ma difficilmente Skriniar accetterà di passare altre stagioni in Turchia.Skriniar, tre squadre italiane su di lui: una è da non credere (Lapresse) – rompipallone. Rompipallone.it - Skriniar, tre squadre italiane su di lui: una è da non credere Leggi su Rompipallone.it Milanpotrebbe tornare in Serie A, dove tanto bene aveva fatto tra Sampdoria e Inter: ecco le possibili destinazioniSembra ieri quando Milanrisultava essere uno dei migliori difensori del campionato. Dopo un’ottima stagione alla Sampdoria nel 2016/2017 con 35 presenze in Serie A, l’Inter non ci ha pensato due volte ad accamparselo: in nerazzurroha disputato sei stagioni prima di passare al PSG.in Italia, possibile ritorno in Serie ADopo un’annata d’esordio con oltre 30 presenze in tutte le competizioni,ha trovato sempre meno spazio, tanto da passare in prestito al Fenerbahce. I turchi stanno cercando di confermare la sua presenza in maniera definiva, ma difficilmenteaccetterà di passare altre stagioni in Turchia., tresu di lui: una è da non(Lapresse) – rompipallone.

Ne parlano su altre fonti

Con il ritorno dei playoff di Champions si decide il futuro di tre squadre italiane - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La prima fase della Champions League è ormai alle spalle, tra poco sarà tempo di ottavi di finale. In mezzo, la trappola dei playoff, che stanno interessando le squadre che si sono piazzate dal 9° al 24° posto della maxi classifica (le prime otto sonno andate direttamente agli ottavi, quelle dal 25° al 36° posto sono state eliminate). 🔗gqitalia.it

Lotta Scudetto, Caputi pronostica: «Tre squadre ancora in lotta, l’Inter dovrà ritrovare continuità…» - di RedazioneLotta Scudetto, Caputi pronostica: «Tre squadre ancora in lotta, l’Inter dovrà ritrovare continuità…» Le parole del giornalista Intervistato in esclusiva da Milannews24, Massimo Caputi, noto giornalista, ha dichiarato: Può il Milan vincere la Coppa Italia? E chi è la favorita per la lotta scudetto? «Per le squadre come il Milan vincere trofei è sempre importante e quindi la Coppa Italia può essere sicuramente alla portata. 🔗internews24.com

Scudetto, tre squadre in 3 punti: arriva il rush finale - La lotta per lo scudetto del campionato 2024-2025 è serratissima: Inter, Napoli e Atalanta sono separate da pochi punti e il rush finale si giocherà su equilibri molto sottili 🔗ilgiornale.it

Inghilterra - Slovacchia (2-1) Europei 2024; Brivido Inghilterra: 2-1 alla Slovacchia dts; Europei 2024, le probabili formazioni e le rose delle 24 nazionali; Verso Inter-Milan: Skriniar titolare, Pioli verso il cambio di modulo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, 8 squadre italiane in Europa la prossima stagione: c'è ancora un modo e dipende dalla Fiorentina - Dato il definitivo addio al quinto posto in Champions dopo l'eliminazione della Lazio dall'Europa League, si può ancora sperare in uno slot extra per il 2025-26: tutti gli scenari tra campionato, Copp ... 🔗msn.com

Tre italiane ai quarti di Champions League: non accadeva da 17 anni - Mentre il Milan ha avuto ragione di un Tottenham deludente e ben contenuto tatticamente. Tutte e tre le squadre italiane hanno superato gli ottavi senza subire goal. Il Napoli su 8 gare disputate ne ... 🔗fantacalcio.it

Skriniar verso l'addio definitivo al PSG, i francesi pensano anche a un ex Juventus - La scelta di Milan Skriniar di trasferirsi in prestito al Fenerbahce sotto la guida di José Mourinho si sta rivelando vincente: il difensore slovacco ha finalmente ritrovato spazio ... 🔗tuttojuve.com