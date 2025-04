Sirens il trailer della miniserie con Julianne Moore introduce le protagoniste della storia

Netflix ha condiviso online il trailer della miniserie Sirens, in arrivo il 22 maggio in streaming. Il progetto è stato creato da Molly Smith Metzler, già autrice di Maid, ed è prodotto da LuckyChap, la casa di produzione fondata da Margot Robbie. Le anticipazioni rivelate nel trailer Il video promozionale di Sirens, che sarà composta da cinque episodi, mostra il momento in cui Devon raggiunge la sorella Simone, che lavora per la benestante e carismatica Michaela 'Kiki' Kell, e si rende conto che c'è qualcosa di strano nella sua vita. Devon è andata infatti alla ricerca di Simone dopo che .

