Sinistra agitata Satana arriva a Roma

Liberoquotidiano.it - Sinistra agitata: Satana arriva a Roma Leggi su Liberoquotidiano.it Donald Trump è l’uomo nero. L’“imperatore” che dopo essere tornato alla Casa Bianca ora vuole anche il soglio pontificio. Si vedrà se influenzando direttamente il conclave, oppure facendo pressione su chi verrà dopo Francesco. In ogni caso non si scappa: il tycoon ha messo le mani «sull’elezione del successore» di Jorge Bergoglio. E il vicepresidente J.D. Vance, convertito al cattolicesimo nel 2019, è naturalmente il suo braccio armato. Che la Casa Bianca auspichi un cambio di passo dopo Francesco, vera e propria spina nel fianco dell’amministrazione repubblicana dal ritorno di Trump allo Studio Ovale, è noto. Che il preferito sia il cardinale di New York, Timothy Dolan, lo è altrettanto.Poi c’è il delirio progressista, in base al quale il presidente degli Stati Uniti - che non vede l’ora di essere in piazza San Pietro, come da post su Truth- sarebbe pronto a manipolare, a ricattare, a minacciare il collegio dei cardinali elettori (dove siedono dieci porporati americani) per favorire la scelta di un Pontefice a lui gradito.

