Sindaco della Liberazione Il prof Castiglioni una vita di passione per il bene comune

Non raccontò mai nulla ai suoi studenti, al Liceo Classico Daniele Crespi di Busto Arsizio e negli altri istituti dove insegnò, del suo impegno politico, maturato durante gli anni della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, il professor Mario Castiglioni, docente di Latino e Greco. Nessuno degli allievi poteva immaginare che in cattedra, ad insegnare con passione e rigore, ci fosse un uomo che era stato due volte Sindaco e in un caso, uno dei più giovani sindaci in Italia. Un salto indietro nel tempo, ai giorni della Liberazione dal nazifascismo, 80 anni fa Castiglioni è un giovane docente, ha insegnato dal 1939 al 1943 al ginnasio all'isola di Lero, dopo l'8 settembre torna in Italia, a Carnago, nel paese dove è nato, non aderisce alla Repubblica di Salò ed entra nella clandestinità fiancheggiando la Resistenza nella zona.

