Simone Sorrentino e Chiara Spatola stavano per cambiare casa e città volevano fuggire dal vicino Andrea Longo li ha uccisi perché innamorato di lei

stavano per trasferirsi lontano da quel vicino e da quelle liti continue. Ma Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, di 23, non hanno fatto in tempo. Andrea Longo, camionista di 34 anni. Leggo.it - Simone Sorrentino e Chiara Spatola stavano per cambiare casa e città: volevano fuggire dal vicino. «Andrea Longo li ha uccisi perché innamorato di lei» Leggi su Leggo.it per trasferirsi lontano da quele da quelle liti continue. Ma, 28 anni, e, di 23, non hanno fatto in tempo., camionista di 34 anni.

Approfondimenti da altre fonti

Erano entrambe molto giovani le vittime del duplice omicidio di Volvera (Torino): Simone Sorrentino aveva 23 anni, Chiara Spatola 28. A ucciderli sarebbe stato un camionista di 34 anni, Andrea Longo,... 🔗leggo.it

Chiara Spatola aveva 29 anni, il fidanzato Simone Sorrentino 24. Avrebbero dovuto trasferirsi tra poche settimane a Rivalta, dove stavano ristrutturando una casa, forse proprio per... 🔗ilmessaggero.it

Chiara Spatola, 29 anni, e Simone Sorrentino, 24, fidanzati, sono stati brutalmente uccisi ieri sera, poco prima delle 20, nel loro appartamento di via XXIV maggio a Volvera, nel Torinese. La coppia stava per trasferirsi a Rivalta, dove stavano ristrutturando una casa, forse per fuggire da un vicino con cui avevano avuto precedenti conflitti. L’autore del duplice omicidio è Andrea Longo, un autotrasportatore di 34 anni, che dopo aver ucciso i giovani con un coltello da sub, si è tolto la vita ... 🔗laprimapagina.it

Chiara Spatola e Simone Sorrentino, fidanzati uccisi dal loro vicino di casa Andrea Longo con un coltello da s; Simone Sorrentino e Chiara Spatola, chi sono i due giovani uccisi dal vicino Andrea Longo: lui si è suicidato; Volvera, uccide due vicini con il coltello da sub e si toglie la vita; Simone e Chiara, chi erano i due fidanzati uccisi a Volvera. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Spatola e Simone Sorrentino, fidanzati uccisi dal loro vicino di casa Andrea Longo con un coltello da sub - Chiara Spatola aveva 29 anni, il fidanzato Simone Sorrentino 24. Avrebbero dovuto trasferirsi tra poche settimane a Rivalta, dove ... 🔗msn.com

Simone Sorrentino e Chiara Spatola, chi sono i due giovani uccisi dal vicino Andrea Longo: lui si è suicidato accoltellandosi alla gola - Erano entrambe molto giovani le vittime del duplice omicidio di Volvera (Torino): Simone Sorrentino aveva 23 anni, Chiara Spatola 28. A ucciderli sarebbe ... 🔗msn.com

Simone e Chiara, ammazzati mentre sognavano una nuova vita: coltellate e sangue in una sera senza senso - Lui 24 anni, lei 29. Stavano per trasferirsi a Rivalta e costruirsi un futuro insieme. Andrea Longo li ha uccisi con un coltello nella casa di Volvera, poi si è tolto la vita. Sgomento e dolore tra am ... 🔗giornalelavoce.it