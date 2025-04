Simone e Chiara chi sono i due giovani uccisi dal vicino pregiudicato lui si è suicidato tagliandosi la gola

Simone Sorrentino (24 anni) e Chiara Spatola (29). La coppia, colpita ripetutamente, ha cercato di fuggire, ma è stata rincorsa e raggiunta nel cortile interno del condominio. Thesocialpost.it - Simone e Chiara, chi sono i due giovani uccisi dal vicino pregiudicato: lui si è suicidato tagliandosi la gola Leggi su Thesocialpost.it «Aiutatemi, non mi sento bene». Con queste parole Andrea Longo aveva contattato il 118 nel pomeriggio, poche ore prima di compiere un gesto estremo. Il 34enne, originario del Varesotto ma da qualche mese residente a Volvera, aveva lamentato un forte malessere e crisi d’ansia, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari. Nonostante la richiesta di soccorso, l’uomo è rimasto nel suo appartamento di via XXIV Maggio, dove la situazione è precipitata tragicamente.Intorno alle 20.45, Longo ha preso un coltello da sub a doppia lama e si è diretto verso l’abitazione dei suoi vicini al primo piano. Secondo le prime ricostruzioni, ha suonato il campanello e, non appena gli è stata aperta la porta, ha aggredito con violenzaSorrentino (24 anni) eSpatola (29). La coppia, colpita ripetutamente, ha cercato di fuggire, ma è stata rincorsa e raggiunta nel cortile interno del condominio.

