Simeone ha la mano magica in diretta pesca una carta dei Pokemon che vale oro

Simeone è un appassionato di Pokemon e durante una diretta streaming ha pescato una carta, Charizard, dal valore elevatissimo. Potenzialmente anche superiore ai 40 mila euro. Leggi su Fanpage.it Giulianoè un appassionato die durante unastreaming hato una, Charizard, dal valore elevatissimo. Potenzialmente anche superiore ai 40 mila euro.

Approfondimenti da altre fonti

Simeone furibondo dopo Atletico-Real: “Chi lo ha visto alzi la mano. Chi alza la mano? Nessuno?” - Diego Simeone scatenato dopo Atletico-Real di Champions in conferenza stampa. L'allenatore incalza i giornalisti e li invita a dire la verità sul contestato rigore annullato ad Alvarez con il VAR.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Simeone in sala stampa: «Alzi la mano chi ha visto il doppio tocco di Alvarez. Non abbiate paura» – VIDEO - È un Diego Simeone piuttosto infervorato quello che si presenta in conferenza stampa la termine di Atletico Madrid-Real Madrid. La squadra del Cholo ha appena perso ai rigori a causa dell’intervento del Var che ha visto un doppio tocco sul rigore tirato da Julian Alvarez. La polemica di questa mattina inizia quindi già da ieri sera, subito dopo il match. Di seguito le parole di Simeone in conferenza stampa. 🔗ilnapolista.it

«Per me Gatti è in dinamica». «Ma con la mano gli toglie il pallone». Così il Var Guida ha negato il rigore al Como - Volete sapere com’è ridotto il calcio italiano? Ecco, basta leggere la trascrizione del dibattito tra il Var e l’assistente Var durante Como-Juventus per il fallo di mani di Gatti. L’arbitro era Abisso. Ha deciso il Var che non era rigore. Guida (VAR) – Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo, check in corso, check in corso, check in corso… Maggioni (Avar) – La tocca, lo vedi? Questa è il program la stessa tua Assistente dell’arbitro (dal campo) – Si va sulla dinamica mi sa, eh? Guida – E’ in dinamica… Maggioni – Poi va in marcatura Guida – Si ma per me è in dinamica… dammene un’altra: per ... 🔗ilnapolista.it

Simeone ha la mano magica: in diretta pesca una carta dei Pokemon che vale oro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Simeone, sfogo rabbioso per il Var sul rigore: “Alzate la mano, avete paura?" - Lo hai visto o no?". L'interlocutore ha risposto: "Ho visto come ha rimbalzato il pallone". Simeone furioso: "Alzi la mano chi ha visto Alvarez toccare la palla due volte" Una risposta non ... 🔗msn.com

CHAMPIONS - Simeone sul rigore di Alvarez: "Alzi la mano chi l'ha visto", Courtois commenta: "Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuno" - Diego Simeone, allenatore dell'Atletico ... Sulla questione del rigore ha aggiunto: "Chiedo ai presenti: chi ha visto Álvarez toccare il pallone due volte può alzare la mano. Io non l'ho visto". 🔗napolimagazine.com

VIDEO / Simeone infuriato: “Alzi la mano chi ha visto il doppio tocco” - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ... 🔗fcinter1908.it