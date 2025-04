Sicurezza sul posto di lavoro Ispezioni aumentate nel 2024 Edilizia sorvegliata speciale

2024 sono aumentate le Ispezioni di Ats Insubria nelle aziende del territorio. È quanto emerge dai dati diffusi dall’agenzia in occasione della Giornata mondiale per la salute e la Sicurezza sul lavoro che ricorre il 28 aprile. Nell’ultimo anno si registra un incremento delle attività del servizio Psal (Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro).Le Ispezioni totali sono aumentate del 43% rispetto al 2023, raggiungendo quota 2.444. 1.450 riguardano la provincia di Varese e 994 quella di Como, con un coinvolgimento di 1.750 aziende (1060 a Varese e 711 a Como), ovvero un +38% delle realtà coinvolte.Significativo l’aumento dei controlli ispettivi nel settore edile, passati dagli 830 del 2023 ai 1768 del 2024: 1003 a Varese e 765 a Como. Si registra quindi un +113%, con un incremento delle imprese edili controllate del 93% e dei cantieri del 142%. Ilgiorno.it - Sicurezza sul posto di lavoro. Ispezioni aumentate nel 2024. Edilizia sorvegliata speciale Leggi su Ilgiorno.it Nelsonoledi Ats Insubria nelle aziende del territorio. È quanto emerge dai dati diffusi dall’agenzia in occasione della Giornata mondiale per la salute e lasulche ricorre il 28 aprile. Nell’ultimo anno si registra un incremento delle attività del servizio Psal (Prevenzione eambienti di).Letotali sonodel 43% rispetto al 2023, raggiungendo quota 2.444. 1.450 riguardano la provincia di Varese e 994 quella di Como, con un coinvolgimento di 1.750 aziende (1060 a Varese e 711 a Como), ovvero un +38% delle realtà coinvolte.Significativo l’aumento dei controlli ispettivi nel settore edile, passati dagli 830 del 2023 ai 1768 del: 1003 a Varese e 765 a Como. Si registra quindi un +113%, con un incremento delle imprese edili controllate del 93% e dei cantieri del 142%.

