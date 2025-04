Siamo tutti stanchi dei blockbuster e dei sequel ma poi facciamo floppare i film sulle idee originali

film originali ci sono, oggi come ieri, ma nessuno va a vederli. Dal 2019 al 2025 è successo un quantitativo tale di cose a questo mondo che, normalmente, avviene nell'arco di qualche decennio. Eventi tragici che, in un modo o nell'altro, sono finiti per avere delle ripercussioni anche sull'industria dell'intrattenimento. Fra guerre, cataclismi climatici e pandemia, sicuramente è stata quest'ultima ad avere gli effetti più deleteri sul cinema. Certo, l'invasione russa dell'Ucraina ha sostanzialmente cancellato dalla lista dei mercati internazionali la Russia con cui Hollywood aveva flirtato con molta decisione negli ultimi anni, questo è vero. Ma le ferite che Hollywood si sta ancora leccando, compresa la sostanziale fine di un'altra storia . Movieplayer.it - Siamo tutti stanchi dei blockbuster e dei sequel, ma poi facciamo floppare i film sulle idee originali Leggi su Movieplayer.it Ormai da anni, c'è chi si lamenta della pigrizia produttiva di Hollywood. In realtà ici sono, oggi come ieri, ma nessuno va a vederli. Dal 2019 al 2025 è successo un quantitativo tale di cose a questo mondo che, normalmente, avviene nell'arco di qualche decennio. Eventi tragici che, in un modo o nell'altro, sono finiti per avere delle ripercussioni anche sull'industria dell'intrattenimento. Fra guerre, cataclismi climatici e pandemia, sicuramente è stata quest'ultima ad avere gli effetti più deleteri sul cinema. Certo, l'invasione russa dell'Ucraina ha sostanzialmente cancellato dalla lista dei mercati internazionali la Russia con cui Hollywood aveva flirtato con molta decisione negli ultimi anni, questo è vero. Ma le ferite che Hollywood si sta ancora leccando, compresa la sostanziale fine di un'altra storia .

