Si spegne il tondo di Papa Francesco Ecco che cosa è successo

Papa Francesco si è spenta. Non è una metafora, ma un gesto simbolico che si ripete da secoli nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove una galleria di ritratti in mosaico racconta la storia ininterrotta dei Pontefici, da San Pietro fino al Papa regnante. Con la morte di Jorge Mario Bergoglio, avvenuta il 21 aprile, anche la sua immagine è tornata nell'ombra: il fascio di luce che lo distingueva dagli altri si è spento, come era già accaduto per Benedetto XVI e Giovanni Paolo II.Leggi anche: Allarme della protezione civile sui telefonini: paura! Poi si scopre cos'eraNel tondo che lo ritrae, sospeso sopra gli archi delle navate, restano da aggiungere le date ufficiali del suo pontificato: 2013-2025. Solo quando sarà eletto il nuovo Papa e i mosaicisti vaticani avranno completato l'effigie del successore, tornerà a brillare una luce in quella galleria.

