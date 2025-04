Si schianta con la moto in galleria Nicolas Ronchini è morto a 30 anni

galleria Agnese di Ledro: a causa di un incidente, un motociclista bresciano di 30 anni è morto sul posto. La vittima è Nicolas Ronchini: abitava a Vestone con la compagna, ma aveva la residenza a Idro.L’allarme è scattato poco prima delle 16. Bresciatoday.it - Si schianta con la moto in galleria: Nicolas Ronchini è morto a 30 anni Leggi su Bresciatoday.it Tragedia nel pomeriggio di venerdì 25 aprile nellaAgnese di Ledro: a causa di un incidente, unciclista bresciano di 30sul posto. La vittima è: abitava a Vestone con la compagna, ma aveva la residenza a Idro.L’allarme è scattato poco prima delle 16.

