Si ribalta con il trattore lungo un pendio morto un agricoltore

trattore. Per circostanze ancora da chiarire, il suo trattore con il quale stava fresando dei campi in zona Salinello si è. Ilpescara.it - Si ribalta con il trattore lungo un pendio: morto un agricoltore Leggi su Ilpescara.it Nuovo incidente mortale nei campi in Abruzzo. Nel pomeriggio del 24 aprile, infatti, un uomo di 70 anni Gianni Fortuna è deceduto dopo essere stato schiacciato dal suo. Per circostanze ancora da chiarire, il suocon il quale stava fresando dei campi in zona Salinello si è.

Su altri siti se ne discute

Si ribalta col trattore lungo la Provinciale - Un uomo è rimasto lievemente ferito nel pomeriggio di giovedì 6 marzo a causa di un incidente stradale avvenuto vicino a Besenzone. Era alla guida di un trattore agricolo, con rimorchio, quando all'improvviso il mezzo si è ribaltato su un fianco lungo la strada provinciale. Ancora da chiarire le... 🔗ilpiacenza.it

Il trattore si ribalta lungo la strada, ferito il conducente - Hanno temuto il peggio i vigili del fuoco di Fiumes, intervenuti assieme ai colleghi di Naz Sciaves, quando ieri, giovedì 27 marzo, intorno alle 11:10 hanno ricevuto la chiamata di un trattore ribaltato lungo le strade del paese. In base alle prime informazioni, una persona era rimasta incastrata... 🔗trentotoday.it

Incidente all'alba, scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave un 64enne - È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una... 🔗quotidianodipuglia.it

Si ribalta con il trattore lungo un pendio: morto un agricoltore; TORTORETO: SI RIBALTA TRATTORE E PRECIPITA LUNGO PENDIO, MUORE 70ENNE; Tortoreto, trattore si ribalta lungo un pendio. Muore sul lavoro un uomo di 70 anni; Zogno, si ribalta con il trattore lungo un pendio: grave 62enne. 🔗Se ne parla anche su altri siti

TORTORETO: SI RIBALTA TRATTORE E PRECIPITA LUNGO PENDIO, MUORE 70ENNE - TERAMO – Tragedia nelle campagne di Tortoreto Alto, in via San Marco, nella zona del Salinello. Un uomo del posto, 70enne, ha perso la vita travolto dal trattore su cui stava lavorando la terra: il me ... 🔗abruzzoweb.it

Tortoreto, trattore si ribalta lungo un pendio. Muore sul lavoro un uomo di 70 anni - TORTORETO (TE) – Nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, alle ore 17.30 circa, una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta in Via San Marco, a Tortoreto, a seguito di un ... 🔗rivieraoggi.it

Tragedia in campagna, si ribalta trattore: muore un uomo di 70 anni - TORTORETO. Un drammatico incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di oggi a Tortoreto, in provincia di Teramo. Intorno alle 17:30, un uomo di 70 anni ha perso la vita dopo essere rimasto ... 🔗lanuovariviera.it