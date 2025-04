Si reca in tre ospedali per dolori renali poi muore il dramma di un 63enne

63enne di San Gregorio Magno muore dopo essere stato preso in cura in ben tre ospedali tra le province di Salerno e Avellino. A fine dicembre - riporta La Città - l’uomo accusa dei forti dolori addominali e per questo si reca all’ospedale di Eboli. Salernotoday.it - Si reca in tre ospedali per dolori renali, poi muore: il dramma di un 63enne Leggi su Salernotoday.it Nuovo caso di presunta malasanità in Campania. Undi San Gregorio Magnodopo essere stato preso in cura in ben tretra le province di Salerno e Avellino. A fine dicembre - riporta La Città - l’uomo accusa dei fortiaddominali e per questo siall’ospedale di Eboli.

Approfondimenti da altre fonti

Guerra in Ucraina, Emergency apre tre cliniche nel Donbass ma la situazione è sempre più drammatica: “Mancano medici e ospedali” - Una delle zone più colpite dalla guerra tra Russia e Ucraina. Il Donbass, e in particolare l’Oblast di Donetsk, conta decine di migliaia di morti a partire dal 2014. Da ben prima, quindi, che Putin lanciasse quella che in Russia viene definita “operazione militare speciale”. È qui che Emergency ha riabilitato e inaugurato tre nuove cliniche di salute primaria. In tutto, sono ora tredici le strutture sanitaria che l’ong fondata da Gino Strada ha letteralmente rimesso in piedi sul territorio ucraino nel corso dell’ultimo anno. 🔗notizie.com

Effetto Giubileo sul trasporto pubblico: “Per la linea che collega tre ospedali usano un bus turistico” - "Sempre più tagli sui collegamenti con le periferie a vantaggio del centro città". Da quando le corse della linea 980 a Roma ovest sono state affidate a società private è aumentato il malcontento di viaggiatori e viaggiatrici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sanità, cambi al vertice in tre ospedali: nominati i nuovi primari - Il direttore generale dell'Asp, Giuseppe Capodieci, ha nominato tre nuovi primari negli ospedali di Agrigento, Ribera e Sciacca. Mario Chillura è stato nominato direttore di otorinolaringoiatria del Giovanni Paolo II di Sciacca, reparto di cui dal 2016 ha la direzione in qualità di "facente... 🔗agrigentonotizie.it

Si reca in tre ospedali per dolori renali, poi muore: il dramma di un 63enne; Muore dopo 14 giorni, medici nei guai; “La ricerca è vita”; Pinerolo: si reca in ospedale per un forte dolore e scopre di avere un raro tumore di 4 chili. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Aggiudicazione definitiva in concessione dei tre ospedali del Ponente Ligure - Le tre strutture, l’ospedale Saint Charles di Bordighera e gli ospedali di San Giuseppe di Cairo e Santa Maria Misericordia di Albenga, resteranno pubbliche, ma verranno gestite dal soggetto ... 🔗quotidianosanita.it

In ospedale per un dolore al fianco, scopre un tumore di 4 kg al rene: «L'assenza di sintomi iniziali è pericolosa» - C'è chi sopporta dolori di vario ... ed è corso all'ospedale: così ha scoperto di avere un tumore di 4 chili al rene. La diagnosi Come riporta Today, il 52enne si è recato al pronto soccorso ... 🔗msn.com