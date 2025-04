Si conclude la rassegna Congiunzioni sabato presentazione del romanzo di Manuela Montanaro

GALLIPOLI - Ultimo appuntamento per la rassegna culturale "Congiunzioni" a Gallipoli: il 26 aprile, Manuela Montanaro presenta la sua opera dal titolo "L'incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte". Si concluderà così la terza edizione della rassegna ideata e promossa.

