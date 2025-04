Shazam il regista minacciato dai fan Ho paura ora non voglio più fare questi film

David F. Sandberg dice addio ai supereroi e abbraccia l'horror Dopo sei anni passati a maneggiare tuoni, mantelli e divinità infantili, David F. Sandberg ha voltato le spalle all'universo dei supereroi con un misto di sollievo e stanchezza.

Until Dawn, il regista di Shazam sui marchi importanti: "I fan possono arrabbiarsi un sacco" - Chiacchierando con Gamesradar+, il regista David F. Sandberg ha ammesso che, arrivando dai due Shazam!, non ha accettato subito l'adattamento del videogioco Until Dawn: Fino all'alba, adesso in sala. Aveva paura del giudizio dei fan!

Stefano Conti ancora prigioniero di Panama: “Mi hanno minacciato, aiutatemi” - Verano Brianza – “Come avevo detto, non era finita”. Stefano Conti, il trader detenuto per 423 giorni nell’infernale carcere di Panama e per altri cinque mesi agli arresti domiciliari con l’accusa di tratta di essersi umani a scopo sessuale, è ancora “prigioniero“. Libero di girare per Panama, ma obbligato a non lasciare il Paese. Dopo un mese di processo, è stato assolto con formula piena assieme ai suoi due coimputati (rischiava 30 anni di prigione, 42 a testa i suoi coimputati), ma ... 🔗ilgiorno.it

Spike Lee incontra Celentano a Milano: c’entra il nuovo film del regista - (Adnkronos) – Spike Lee e Adriano Celentano si incontrano a Milano e subito l’ambiente cinematografico, quello televisivo e quello musicale entrano in fibrillazione partorendo mille ipotesi. Per incontrare il regista Usa, Celentano – a quanto apprende l’Adnkronos – ha lasciato la villa di Galbiate e la cosa, sempre più rara, non è passata inosservata. E […] L'articolo Spike Lee incontra Celentano a Milano: c’entra il nuovo film del regista proviene da Webmagazine24. 🔗.com

