Shade rompe il silenzio sull’infezione ai polmoni e il ricovero d’urgenza

Dopo un periodo di silenzio che ha destato preoccupazione tra i fan, Shade, il noto rapper e cantante, si è finalmente fatto sentire. Con un post diretto e ironico, ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute dal letto dell'ospedale. "Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene", ha scritto, "ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunico coi miei". Con il suo solito sarcasmo, ha aggiunto: "Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerò qui, è grave". Un modo per sdrammatizzare una situazione seria che lo ha portato a un ricovero urgente. Una diagnosi inaspettata. Shade ha spiegato che la sua assenza è stata causata da una seria infezione ai polmoni, che lo ha costretto a cercare cure mediche immediate.

