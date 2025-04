Shade ricoverato per un’infezione polmonare Ho smesso di respirare

Shade, dopo aver comunicato con un video social di essere stato ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare. “Mercoledì ho smesso di respirare”, spiega Shade.Cosa è successo a Shade“L’infezione era più grave del previsto quindi mi hanno trasferito in un reparto specifico – spiega Shade, aggiungendo con ironia “che vi dirò, ho dormito in hotel peggiori”.Shade spiega anche ai suoi follower che “la situazione nei miei dm e su whatsapp” è “ingestibile” ma che ogni tanto proverà a rispondere ad alcuni messaggi.Il cantante, all’anagrafe Vito Ventura, ha anche condiviso in un video le immagini delle radiografie dei suoi polmoni, ironizzando sul fatto che in uno dei due si vede una massa e sembra sia stato “riempito di sbobba”. Lapresse.it - Shade ricoverato per un’infezione polmonare: “Ho smesso di respirare” Leggi su Lapresse.it “Grazie del vostro sostegno, vi terrò aggiornati”. Così sui social il rapper torinese, dopo aver comunicato con un video social di essere statoin ospedale per. “Mercoledì hodi”, spiega.Cosa è successo a“L’infezione era più grave del previsto quindi mi hanno trasferito in un reparto specifico – spiega, aggiungendo con ironia “che vi dirò, ho dormito in hotel peggiori”.spiega anche ai suoi follower che “la situazione nei miei dm e su whatsapp” è “ingestibile” ma che ogni tanto proverà a rispondere ad alcuni messaggi.Il cantante, all’anagrafe Vito Ventura, ha anche condiviso in un video le immagini delle radiografie dei suoi polmoni, ironizzando sul fatto che in uno dei due si vede una massa e sembra sia stato “riempito di sbobba”.

