Shade ricoverato d’urgenza per infezione polmonare Respiro a fatica ma non mollo

Shade, nome d'arte di Vito Ventura, è ancora degente in ospedale a causa di una grave infezione polmonare che lo ha costretto a un ricovero d'urgenza lo scorso 16 aprile. Con un video pubblicato sui suoi canali social, seguito da oltre 770mila follower su Instagram e 1,1 milioni su TikTok, l'artista ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute, offrendo un resoconto dettagliato e mantenendo il suo caratteristico tono ironico.L'emergenza e la diagnosiLo scorso 16 aprile, Shade è stato trasportato al Pronto Soccorso dopo un episodio critico: "Ho smesso di respirare", ha rivelato nel video, mostrando una lastra toracica che evidenzia una preoccupante opacità nel polmone sinistro. "Sembra che qualcuno ci abbia messo la sua sbobba", ha commentato con sarcasmo, confrontando l'immagine con quella di un polmone sano.

