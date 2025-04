Sfuma Steijn Accordo tra Twente e Feyenoord Roma al palo

Roma e Inter, match che nessuna delle due squadre può permettersi di fallire. Giallorossi intrigati in una lotta Champions League che non ammette più pareggi e titubanze, mentre i nerazzurri si sono visti raggiunti in vetta dal Napoli e vogliono tornare a gioire dopo i ko con Bologna e Milan in Coppa Italia. Per i giallorossi però di gran attualità è il calciomercato, tanto in uscita, con Baldanzi e non solo in bilico, quanto in entrata, dove il nome caldo è quello di Sem Steijn.Il classe 2001 sta disputando una stagione semplicemente strepitosa, fatta di 6 assist e 27 gol in 42 match stagionali (i 23 in 29 gare di campionato gli valgono il momentaneo titolo di capocannoniere), uno score che ha accesso i fari di molti club europei su di lui. Uno di questi è proprio la Roma, che cerca nuova linfa sulla trequarti da regalare al nuovo allenatore, ma a quanto pare la situazione si sta complicando: stando al quotidiano olandese Algemeen Dagbla, Twente e Feyenoord avrebbero già trovato un Accordo per il trasferimento in estate.

