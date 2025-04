Sfonda una finestra ed entra in un negozio del centro rubando i soldi dalla cassa denunciato 31enne straniero

denunciato alla locale Procura della Repubblica un 31enne di origine straniera, ritenuto, sulla base degli accertamenti e delle verifiche svolte, il presunto responsabile di furto aggravato ai danni di un'attività commerciale. Parmatoday.it - Sfonda una finestra ed entra in un negozio del centro rubando i soldi dalla cassa: denunciato 31enne straniero Leggi su Parmatoday.it i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hannoalla locale Procura della Repubblica undi origine straniera, ritenuto, sulla base degli accertamenti e delle verifiche svolte, il presunto responsabile di furto aggravato ai danni di un'attività commerciale.

