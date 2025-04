Sfida con l’Atalanta a 3 giorni dalla morte del fisioterapista Lecce irritato potrebbe non partire per Bergamo

Bergamo per il Lecce: i salentini, sconvolti dall’improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, hanno fatto immediatamente rientro in Puglia dopo la tragedia, ma di certo non si aspettavano che la Lega avrebbe disposto un rinvio di sole 48 ore.Da oltre vent’anni tra le fila giallorosse, Fiorita, 47 anni, ha lasciato nel dolore la moglie e quattro figli, e tutto il gruppo squadra per il quale non era solo un professionista ma anche un vero e proprio amico. A testimonianza del rapporto speciale che si era creato con i calciatori, la società ha pubblicato sui propri canali social un video ricordo da pelle d’oca, che lo mostra al lavoro: si vedono i trattamenti sui muscoli dei giocatori, gli interventi in campo, la stretta di mano energica con capitan Baschirotto e l’abbraccio con Krstovic. Bergamonews.it - Sfida con l’Atalanta a 3 giorni dalla morte del fisioterapista: Lecce irritato, potrebbe non partire per Bergamo Leggi su Bergamonews.it Non sarà una partita qualunque quella di domenica sera al Gewiss Stadium diper il: i salentini, sconvolti dall’improvvisa scomparsa delGraziano Fiorita, hanno fatto immediatamente rientro in Puglia dopo la tragedia, ma di certo non si aspettavano che la Lega avrebbe disposto un rinvio di sole 48 ore.Da oltre vent’anni tra le fila giallorosse, Fiorita, 47 anni, ha lasciato nel dolore la moglie e quattro figli, e tutto il gruppo squadra per il quale non era solo un professionista ma anche un vero e proprio amico. A testimonianza del rapporto speciale che si era creato con i calciatori, la società ha pubblicato sui propri canali social un video ricordo da pelle d’oca, che lo mostra al lavoro: si vedono i trattamenti sui muscoli dei giocatori, gli interventi in campo, la stretta di mano energica con capitan Baschirotto e l’abbraccio con Krstovic.

