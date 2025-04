Serie D Manfredonia Brindisi divieto di trasferta per i tifosi adriatici

Manfredonia Calcio 1932 e Brindisi FC, in programma domenica 27 aprile alle ore 15.00 allo stadio comunale “Miramare” di Manfredonia, il Prefetto di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Brindisi.Il provvedimento è. Brindisireport.it - Serie D, Manfredonia-Brindisi: divieto di trasferta per i tifosi adriatici Leggi su Brindisireport.it In vista della sfida traCalcio 1932 eFC, in programma domenica 27 aprile alle ore 15.00 allo stadio comunale “Miramare” di, il Prefetto di Foggia ha disposto ildi vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di.Il provvedimento è.

Su altri siti se ne discute

“Le onde del passato”, l’Isola d’Elba in prima tv nella serie di Giulio Manfredonia - Portoferraio (Livorno), 17 febbraio 2025 – L’Isola d’Elba sarà il set privilegiato de “Le onde del passato”, la nuova serie firmata Banijay Studios e diretta da Giulio Manfredonia, ispirata al romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini. I primi due episodi, che vedono protagonista Anna Valle, andranno in onda in prima serata su Canale 5 e online su Mediaset Infinity mercoledì 19 febbraio e venerdì 21 febbraio. 🔗lanazione.it

Serie D, Casarano-Manfredonia: l'arbitro del derby pugliese - Èstato designato l'arbitro del match Casarano-Manfredonia, in programma domenica 6 aprile allo stadio Capozza e valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie D, girone H (ore 15:30). Sarà il signor Francesco Martini della sezione di Valdarno a dirigere l'incontro, coadiuvato... 🔗lecceprima.it

Calcio a 5 serie A. Barichello sprona l’Italservice: "A Manfredonia altra battaglia» - Sosta alle spalle, finali di Coppa Italia archiviate. La serie A è pronta a tornare in azione, come l’Italservice Pesaro che domani fa visita alla Vitulano Drugstore Manfredonia alle 17. Scontro diretto importante, non decisivo, ma che può dire tanto nel cammino dei biancorossi. Diretta streaming visibile nel canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Capitan Tonidandel e compagni nell’ultimo turno, due settimane fa, hanno vinto, catturando tre punti fondamentali, nella gara casalinga con la Came Treviso. 🔗sport.quotidiano.net

Serie D, Manfredonia-Brindisi: l'arbitro del derby pugliese; Serie D, Manfredonia-Brindisi: divieto di trasferta per i tifosi adriatici; Serie D, Girone H - Manfredonia-Brindisi: sfida ad alta tensione al Miramare; SERIE D | Cinque presenta un Manfredonia-Brindisi da brividi: Dentro o fuori per noi e per loro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

SERIE D Manfredonia, Cinque: “Contro il Brindisi ci giochiamo tutto, è un playout anticipato” - Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Manfredonia e Brindisi si preparano a vivere un vero e proprio spareggio salvezza allo stadio “Miramare”, nella 33ª giornata del Girone H di Serie D. Una ... 🔗statoquotidiano.it

SERIE D Manfredonia-Brindisi, vietata la trasferta ai tifosi ospiti per motivi di sicurezza - Home // Manfredonia // Manfredonia-Brindisi, vietata la trasferta ai tifosi ospiti per motivi di sicurezza Il trentatreesimo turno del Girone H di Serie D offre una sfida cruciale in ottica salvezza: ... 🔗statoquotidiano.it

Manfredonia-Brindisi: la designazione arbitrale - Manfredonia-Brindisi: la designazione arbitrale Sarà il Sig Marco Menozzi della sezione di Treviso a dirigere la 33^ giornata di Serie ... 🔗ilsipontino.net