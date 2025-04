Serie D Gravina Casarano arbitro del derby pugliese

È stato designato l'arbitro del match Gravina-Casarano, in programma domenica 27 aprile allo stadio Vicino e valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie D, girone H (ore 15:00). Sarà il signor Davide Cerea della sezione di Bergamo a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti.

Serie D, Gravina: c'è il ritorno del portiere Paolo Vicino - La FBC Gravina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Paolo Vicino. Vicino, gravinese doc, torna in gialloblù dopo le esperienze della stagione 2016-2017 e del quinquennio dal 2018 al 2023. Successivamente ha militato nel Canosa e nel Bitonto. Il portiere gravinese, da... 🔗baritoday.it

Serie D, Gravina-Nardò: l'arbitro del derby pugliese - È stato deciso l'arbitro di Gravina-Nardò, che si giocherà domenica 2 marzo allo stadio Vicino alle ore 15:00. Sarà il signor Francesco Ennio Gallo della sezione di Bologna a dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Roberto Pozzi di Varese e Alessandro Giuseppe Fantini di Busto Arsizio... 🔗baritoday.it

Serie D, Ugento-Gravina: le informazioni sui biglietti - Apertura Vendita Biglietti: Ugento Calcio vs FBC Gravina TUTTI ALLO STADIO! Ti aspettiamo domenica 09 marzo, alle ore 15:00, per il match tra Ugento e Gravina valevole per la 27^giornata di campionato presso lo Stadio Comunale di Ugento! Di seguito tutte le modalità di acquisto dei... 🔗lecceprima.it

Serie D, Gravina-Casarano: l'arbitro del derby pugliese - Stabilito il direttore di gara in vista del match della trentatreesima giornata del girone H in programma domenica 27 aprile allo stadio Vicino. Calcio d'inizio alle ore 15:00 ... 🔗lecceprima.it

Serie D girone H 2024/25, risultati e classifica 32ª giornata: Casarano in Serie C, alta tensione in zona playout - ROMA. Nei giorni scorsi si è concluso il trentaduesimo turno del campionato di Serie D girone H 2024/25, quindicesima di ... 🔗restodelcalcio.com

Serie D, girone H: arrivano i primi verdetti. Casarano promosso in Serie C, Costa d’Amalfi retrocesso - Arrivano i primi verdetti in serie D, nel turno pre-pasquale appena concluso il Casarano primo in classifica conquista matematicamente la promozione in Serie C dopo 28 anni; la squadra del Patron Filo ... 🔗msn.com