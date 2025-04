Serie C griglia playoff quasi al completo da assegnare solo un posto

quasi del tutto delineato il quadro delle 28 squadre qualificate ai playoff che prenderanno il via il 4 maggio. Con la promozione in Serie B del Padova, il Vicenza sarà costretto a fare ricorso alla lotteria degli spareggi mentre il decimo e ultimo posto ancora in bilico è andato all’Arzignano (53) che ha superato sul filo del traguardo il Novara (52), caduto clamorosamente 6-0 a Trieste. Tutto già definito nel girone B dove sarà ininfluente l’ultimo turno in programma domenica. In questo raggruppamento le squadre qualificate sono 10 e non 9 perché il Rimini ha staccato il pass per gli spareggi attraverso il successo in Coppa Italia consentendo di accedere ai playoff anche al Gubbio (undicesimo). Anteprima24.it - Serie C, griglia playoff quasi al completo: da assegnare solo un posto Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiCon la disputa dell’ultimo turno della regular season nel girone A, è ormaidel tutto delineato il quadro delle 28 squadre qualificate aiche prenderanno il via il 4 maggio. Con la promozione inB del Padova, il Vicenza sarà costretto a fare ricorso alla lotteria degli spareggi mentre il decimo e ultimoancora in bilico è andato all’Arzignano (53) che ha superato sul filo del traguardo il Novara (52), caduto clamorosamente 6-0 a Trieste. Tutto già definito nel girone B dove sarà ininfluente l’ultimo turno in programma domenica. In questo raggruppamento le squadre qualificate sono 10 e non 9 perché il Rimini ha staccato il pass per gli spareggi attraverso il successo in Coppa Italia consentendo di accedere aianche al Gubbio (undicesimo).

Approfondimenti da altre fonti

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

La rinascita del Livorno, vicino al ritorno tra i pro: da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata - C`è stato un tempo, ormai circa vent`anni fa, in cui il Livorno era una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli... 🔗calciomercato.com

Tabellone playoff Serie C 2025, le trenta partite per decidere l'ultima promossa in Serie B; Playoff Serie C 2025 regolamento e come funziona il tabellone: solo una squadra promossa in B; Serie C, griglia playoff quasi al completo: da assegnare solo un posto; Serie C, c'è un'altra promozione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Serie C: i verdetti e come funzionano promozioni, playoff, playout e retrocessioni - Le promosse dalla Serie C 2024/25, come di consueto, sono quattro. Passano direttamente in B le prime tre dei tre gironi A, B e C. La quarta arriva dai playoff. Dal gruppo A era invece diventata ... 🔗sport.sky.it

Serie C, chi va ai playoff?/ Lo scenario in vista della 38^ giornata (gironi A, B, C 25-27 aprile 2025) - Chi gioca i playoff di Serie C? Alla 38^ giornata il quadro della post season è da definire nei tre gruppi, a partire dal girone A oggi 25 aprile. 🔗ilsussidiario.net

Chi va ai playoff Serie C 2025: tabellone, squadre, e date delle partite - I playoff di Serie C prenderanno il via domenica 4 maggio, parteciperanno 28 squadre solo una si aggiungerà a Entella, Avellino e una tra Padova e Vicenza ... 🔗fanpage.it