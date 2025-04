Serie B 2 2 tra Frosinone e Spezia LIVE Sampdoria sotto Pisa avanti sul Brescia Vince anche il Modena

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

La rinascita del Livorno, vicino al ritorno tra i pro: da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata - C`è stato un tempo, ormai circa vent`anni fa, in cui il Livorno era una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli... 🔗calciomercato.com

Lo Spezia frena in casa del Frosinone, il Pisa può avvicinarsi alla Serie A - Si apre il trentaquattresimo turno di Serie B: lo Spezia deve rispondere due volte al Frosinone, allo Stirpe la partita finisce 2-2. I ciociari vanno avanti con Bohinen al 9’, subito ripreso dalla bot ... 🔗msn.com

Serie B, Mantova-Spezia 2-2: Maggioni fa felice il Sassuolo. Neroverdi in Serie A - È terminata in parità la sfida tra Mantova e Spezia, posticipo che chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie B.. 🔗tuttob.com

Mantova-Spezia 2-2 e il Sassuolo festeggia. I neroverdi tornano in Serie A un anno dopo: promozione a 5 giornate dalla fine - SERIE B - Il Sassuolo è già promosso in Serie A. Dopo la vittoria per 3-1 nel derby contro il Modena, era sufficiente un pareggio dello Spezia per salire con 5 ... 🔗eurosport.it