Serie A spietato duello di mercato a 18 anni ha già incantato Juventus e Inter

Inter e Juventus: ecco chi è il giovane che sta stupendo tutti in Serie A.Atterrato a fine febbraio in quel di Parma, Cristian Chivu sembra aver già conquistato la piazza, portando la squadra da lui allenata a ottenere sei risultati utili consecutivi. L'ultimo in ordine cronologico pesa ben più degli altri, con i crociati che mercoledì sera hanno fermato la Juventus al Tardini, causando la prima sconfitta bianconera dell'era Tudor.Il Parma, attualmente quindicesimo in classifica e a sei punti dalla zona retrocessione, spera nel miracolo. Che sembrerebbe candidato a portare la firma proprio dell'ex Inter. Da quando Chivu siede in panchina, infatti, gli emiliani hanno raccolto ben 11 punti in otto gare, dimostrando una vera e propria rinascita, che nonostante l'ostico calendario potrebbe condurre alla tanto ricercata salvezza.

Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi – Trailer Ufficiale e Nuove Immagini della Serie Netflix ?? - Gli Irriducibili Galli tornano per una nuova epica avventura! Disponibile dal 30 aprile 2025 in esclusiva su Netflix Guarda il TRAILER e scopri il POSTER e le NUOVE IMMAGINI! Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi – La Nuova Serie Animata Netflix 4 marzo 2025 – Netflix ha svelato il trailer ufficiale, nuove immagini e il poster di Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi, l’attesissima serie animata che riporta sullo schermo i leggendari Galli creati da René Goscinny e Albert Uderzo. 🔗dailyshowmagazine.com

Mercato Serie A, duello Juventus-Milan per il nuovo Bremer: occhio anche alla concorrenza estera - Si accende la sfida di mercato tra i due top club di Serie A, Juventus e Milan si contendono il talentuoso difensore centrale. Il calciomercato estivo regalerà enormi sorprese ai tifosi di Serie A. In prima linea Juventus e Milan, chiamate ad attuare una profonda rifondazione per cancellare i pessimi rendimenti dimostrati fino a questo momento. Oltre alle eventuali modifiche apportate sulla panchina, ci si aspetta un gran numero di acquisti. 🔗rompipallone.it

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: serviranno 25 milioni per quell’obiettivo! Possibile duello in Serie A. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, 25 milioni per quell’obiettivo! Ultime novità sul futuro di De Cuyper, nel mirino anche del Milan Come riportato da calciomercato.com, il Milan fa sul serio per De Cuyper e sarebbe in vantaggio sulla Juve per l’obiettivo di mercato. Il terzino sinistro classe 2000 del Club Brugge sarebbe stato individuato dai rossoneri come l’erede designato di Theo Hernandez. 🔗juventusnews24.com

Il passaggio del testimone: ecco su chi puntare tra Inter e Napoli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tuttosport - Juventus, via al duello di mercato con il Napoli - Juventus, via al duello di mercato con il Napoli 4 ore fa La Juventus ... sul danese infatti c'è almeno un'altra società di Serie A e altri club stranieri che stanno pensando a lui. 🔗informazione.it

Duello di mercato Juventus-Napoli: affare da 15 milioni, Giuntoli sfida Manna - Gennaio si avvicina, i club di Serie A studiano i colpi per rinforzare ... Secondo quanto riporta Ekrem Konur, esperto di mercato della BBC e di ESPN, potrebbe accendersi una vera e propria ... 🔗msn.com

Napoli-Inter, duello anche sul mercato: chi è in vantaggio per la stella della Serie A - Si scatena il duello fra Napoli e Inter per la stella della Serie A: chi è in vantaggio fra Manna e Marotta per la stella della Serie A. A nove giornate dal termine della Serie A, i pensieri dei ... 🔗informazione.it