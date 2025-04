Sergio Ramelli 50 anni dopo il videomessaggio di Giorgia Meloni e il raduno con saluto fascista Spunta anche una runa nazista

Sergio Ramelli, cinquant'anni dopo. E le iniziative, istituzionali e non, per ricordare il 18enne militante del Fronte della Gioventù (l'organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. Uno degli assassini politici più tragici e terribili degli anni di Piombo. Le iniziative istituzionali quest'anno prevedono anche un videomessaggio della premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni durante un convegno in Regione in programma lunedì sera, il giorno prima dei 50 anni dalla morte, oltre all'ormai tradizionale ricordo del giovane missino nei giardini milanesi a lui intitolati in via Pinturicchio a cui, martedì pomeriggio, è atteso il sindaco Giuseppe Sala, il quale, negli anni scorsi, ha ricordato Ramelli nell'area verde senza indossare la fascia tricolore.

Il 13 marzo di cinquanta anni fa iniziava il calvario di Sergio Ramelli, giovane militante di destra aggredito per solo odio politico da un gruppo di appartenenti ad Avanguardia Operaia. Sergio rimase in coma 47 giorni, colpito solo perché in un tema scolastico aveva condannato le azioni delle... 🔗perugiatoday.it

Leggendo il bel libro di Nicola Rao sull’assassinio di Sergio Ramelli (1975) e su quella stagione di intolleranza (“Il tempo delle chiavi”, Piemme, Milano, 2024) bisogna fare uno sforzo notevole per andare oltre il dolore degli avvenimenti; e andare al di là del semplice ricordo, persino oltre la vita e la morte di un ragazzo di destra, militante del Fronte della gioventù missino: pulito, non violento, prima condannato a non studiare, perché cacciato da scuola. 🔗secoloditalia.it

Milano, 13 marzo 2025 – Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara oggi si è recato all’istituto Molinari di Milano per affiggere una targa in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito 50 anni fa da Avanguardia Operaia. Ferito gravemente nell'agguato del 13 marzo in via Paladini, mentre stava rientrando a casa, Ramelli morì in ospedale il 29 aprile 1975, pochi mesi prima del suo diciannovesimo compleanno. 🔗ilgiorno.it

