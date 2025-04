Sergio Mattarella La Resistenza e aspirazione alla pace del popolo italiano

aspirazione profonda del popolo italiano, dopo le guerre del fascismo, era la pace. Il regime aveva reso costume degli italiani la guerra come condizione normale: non la guerra per la vita ma la vita per la guerra. La Resistenza si pose l'obiettivo di raggiungere la pace come condizione normale delle relazioni fra popoli. In gioco erano le ragioni della vita contro l'esaltazione del culto della morte, posto come disperata consegna dalle bande repubblichine". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Genova in occasione del 25 aprile. Quotidiano.net - Sergio Mattarella: "La Resistenza e l'aspirazione alla pace del popolo italiano" Leggi su Quotidiano.net "Laprofonda del, dopo le guerre del fascismo, era la. Il regime aveva reso costume degli italiani la guerra come condizione normale: non la guerra per la vita ma la vita per la guerra. Lasi pose l'obiettivo di raggiungere lacome condizione normale delle relazioni fra popoli. In gioco erano le ragioni della vita contro l'esaltazione del culto della morte, posto come disperata consegna dalle bande repubblichine". Lo ha detto il presidente della Repubblica,, parlando a Genova in occasione del 25 aprile.

Su questo argomento da altre fonti

Sergio Mattarella ricorda la Resistenza nella prefazione di "Fecero la scelta giusta" - Gli anni tra il 1943 e il 1945 furono fra i più dolorosi e decisivi della storia del nostro Paese. Il 25 luglio 1943, con la caduta del fascismo, e l'8 settembre dello stesso anno, con l'Armistizio tra l'Italia e gli Alleati, furono date spartiacque per l'affacciarsi di una nuova Italia. Un futuro scritto con l'impegno, oltre la propria stessa vita, delle donne e degli uomini che parteciparono alla Resistenza, iscrivendo di diritto l'Italia nella schiera delle nazioni democratiche e civili. 🔗quotidiano.net

Perché la Russia ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Con dieci giorni di ritardo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa il presidente della Repubblica di “invenzioni blasfeme”. La politica italiana si unisce nella solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Attacco arrivato a dieci giorni di distanza da un discorso del Capo dello Stato italiano a Marsiglia, durante il quale ha fatto un parallelismo tra la Germania nazista e la Russia. 🔗notizie.com

Mosca torna ad attaccare Sergio Mattarella: “Il paragone con il Terzo Reich avrà conseguenze” - Il paragone fatto da Sergio Mattarella fra la Russia e il Terzo Reich avrà delle conseguenze. Lo ha detto Maria Zakharova, parlando domenica sera sul canale Rossija 1. Il presidente della Repubblica “ha dichiarato di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può e non potrà mai rimanere senza conseguenze“, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo durante la trasmissione ‘Serata con Vladimir Solovyov’, di cui riferiscono le agenzie di stampa russe. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile, la diretta - Mattarella: È sempre tempo di resistenza. I partigiani volevano la pace, i fascisti la morte; IL VIDEO. Mattarella: Il fascismo complice con RSI della ferocia nazista; Restare uniti nella Resistenza. Il discorso di Sergio Mattarella per il 25 aprile; Il discorso di Sergio Mattarella a Civitella. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mattarella, la Resistenza voleva la pace, repubblichini la morte - "La aspirazione profonda del popolo italiano, dopo le guerre del fascismo, era la pace. Il regime aveva reso costume degli italiani la guerra come condizione normale: non la guerra per la vita ma la v ... 🔗ansa.it

25 aprile, Mattarella a Genova: “Non può esserci pace solo per alcuni, è sempre tempo di Resistenza” - Genova. “Non ci può essere pace soltanto per alcuni, benessere per pochi, lasciando miseria, fame, sottosviluppo, guerre, agli altri. È la grande lezione che ci ha consegnato Papa Francesco. Ecco perc ... 🔗msn.com

25 aprile: Mattarella, 'da diverse Resistenze nacque Europa dei popoli' - Genova, 25 apr. (Adnkronos) - "La aspirazione profonda del popolo italiano, dopo le guerre del fascismo, era la pace. Il regime aveva reso costume degli italiani la guerra come condizione normale: non ... 🔗msn.com