Sergio Mattarella al Altare della Patria per 80 anniversario della Liberazione

della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato all'Altare della Patria per la deposizione di una corona d'alloro in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, la Festa della Liberazione di cui ricorre l'ottantesimo anniversario. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente del Senato Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, presidente della Camera, la premier Giorgia Meloni ed il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. Quotidiano.net - Sergio Mattarella all'Altare della Patria per l'80° anniversario della Liberazione Leggi su Quotidiano.net Il presidenteRepubblicaè appena arrivato all'per la deposizione di una corona d'alloro in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, la Festadi cui ricorre l'ottantesimo. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministroDifesa Guido Crosetto. Presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente del Senato Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, presidenteCamera, la premier Giorgia Meloni ed il presidenteCorte Costituzionale Giovanni Amoroso.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sfila davanti a Sergio Mattarella nel Giorno dell'Unità d'Italia anche "Briciola". È lei la mascotte della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. La cagnolina, infatti, aveva solo un anno quando è stata "arruolata" nel 2014 dalle forze dell'ordine. Ad oggi la piccola meticcia ha ottenuto il grado di vicebrigadiere. D'altronde il IV Reggimento dei Carabinieri della Fanfara a cavallo per consuetudine adottano un cane che vive in simbiosi con tutti i militari e in particolare con il suo ... 🔗liberoquotidiano.it

Con dieci giorni di ritardo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa il presidente della Repubblica di “invenzioni blasfeme”. La politica italiana si unisce nella solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Attacco arrivato a dieci giorni di distanza da un discorso del Capo dello Stato italiano a Marsiglia, durante il quale ha fatto un parallelismo tra ... 🔗notizie.com

Il paragone fatto da Sergio Mattarella fra la Russia e il Terzo Reich avrà delle conseguenze. Lo ha detto Maria Zakharova, parlando domenica sera sul canale Rossija 1. Il presidente della Repubblica “ha dichiarato di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può e non potrà mai rimanere senza conseguenze“, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo durante la trasmissione ‘Serata con Vladimir Solovyov’, di cui riferiscono le agenzie di stampa ... 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile, le ultime notizie in diretta sulla Festa della Liberazione | Mattarella e Meloni all'Altare della Patria; Liberazione, 80 anni dopo: il discorso di Meloni per il 25 aprile e l’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria; Celebrazioni del 25 aprile: Mattarella e Meloni all'Altare della Patria, Schlein a Milano; 25 Aprile, Mattarella all’Altare della Patria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sergio Mattarella all'Altare della Patria per l'80° anniversario della Liberazione - Il presidente Mattarella depone una corona d'alloro all'Altare della Patria per il 25 aprile, accolto dalle alte cariche dello Stato. 🔗quotidiano.net

Gli 80 anni della Liberazione. Mattarella all'Altare della Patria, poi a Genova. Brigata ebraica e Comunità a Piramide, 'sempre antifascisti' - Si è conclusa da pochi minuti la cerimonia all'Altare della patria in occasione della festa della Liberazione a cui ha preso parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le più alte ... 🔗ansa.it

Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. La premier: "Onoriamo i valori democratici negati dal fascismo" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corono di alloro all'altare della Patria per la cerimonia dell'80mo ... 🔗iltempo.it