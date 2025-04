Seppia il telefono non squilla Ma ho ritrovato la mia vita Il declino della classe politica

Seppia è uno degli uomini che hanno segnato, più di altri, la storia del secondo Novecento. E non solo quella aretina. L’inizio è sui banchi di Ragioneria ad Arezzo. "Avevamo assistito alla discussione per l’adozione di un libro di testo tra due professori: Roberto Cantagalli e Ameglio Fanfani. Il primo ebbe la meglio ma rimase la curiosità del motivo di quel confronto. Cantagalli ci spiegò che lo scontro era stato sull’autore del libro e quindi sulla visione della storia".Dalla scuola alla fondazione del circolo culturale Salvemini e, dopo un incontro con Carlo Cassola, l’ingresso nel circolo Labriola. Per Seppia e altri giovani, fu questo il percorso per arrivare alla Fgsi prima e al Psi dopo. Lanazione.it - Seppia, il telefono non squilla: "Ma ho ritrovato la mia vita". Il declino della classe politica Leggi su Lanazione.it RepekEsordio classico: nella scuola. Epilogo originale tra istituti previdenziali nazionali e immobiliari internazionali. Mauroè uno degli uomini che hanno segnato, più di altri, la storia del secondo Novecento. E non solo quella aretina. L’inizio è sui banchi di Ragioneria ad Arezzo. "Avevamo assistito alla discussione per l’adozione di un libro di testo tra due professori: Roberto Cantagalli e Ameglio Fanfani. Il primo ebbe la meglio ma rimase la curiosità del motivo di quel confronto. Cantagalli ci spiegò che lo scontro era stato sull’autore del libro e quindi sulla visionestoria".Dalla scuola alla fondazione del circolo culturale Salvemini e, dopo un incontro con Carlo Cassola, l’ingresso nel circolo Labriola. Pere altri giovani, fu questo il percorso per arrivare alla Fgsi prima e al Psi dopo.

