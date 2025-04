Senza un processo non finisce la guerra

finisce una guerra?E quando comincia una guerra?Certe guerre le chiamiamo coi numeri.La guerra del 15-18, per esempio, che poi è cominciata il 14.Ma in Italia la chiamiamo così: la 15-18.La prima guerra mondiale comincia con un colpo di pistola come una gara di corsa.Gavrilo Princip spara contro Franz Ferdinand Karl Ludwig. eccerede al trono del regno austro-ungarico.Quattro anni dopo, nel 1918, una manciata di regni sono scomparsi.Se li porta via la Storia insieme a 15 milioni di morti, forse 17, forse di più.La seconda guerra finisce il 25 aprile del ’45.Ammazzano Mussolini, l’appendono per i piedi e finisce la guerra.Da ragazzino pensavo che era finito tutto il 25 aprile.Invece Mussolini l’hanno giustiziato 3 giorni dopo.Quando finisce la guerra?Quando comincia la guerra?Il 13 luglio del 1920 a Trieste non si capisce se c’è una guerra che finisce in ritardo o una guerra che comincia in anticipo. Ilfattoquotidiano.it - Senza un processo: non finisce la guerra Leggi su Ilfattoquotidiano.it Quandouna?E quando comincia una?Certe guerre le chiamiamo coi numeri.Ladel 15-18, per esempio, che poi è cominciata il 14.Ma in Italia la chiamiamo così: la 15-18.La primamondiale comincia con un colpo di pistola come una gara di corsa.Gavrilo Princip spara contro Franz Ferdinand Karl Ludwig. eccerede al trono del regno austro-ungarico.Quattro anni dopo, nel 1918, una manciata di regni sono scomparsi.Se li porta via la Storia insieme a 15 milioni di morti, forse 17, forse di più.La secondail 25 aprile del ’45.Ammazzano Mussolini, l’appendono per i piedi ela.Da ragazzino pensavo che era finito tutto il 25 aprile.Invece Mussolini l’hanno giustiziato 3 giorni dopo.Quandola?Quando comincia la?Il 13 luglio del 1920 a Trieste non si capisce se c’è unachein ritardo o unache comincia in anticipo.

