Ilgiorno.it - Senza sicurezza. Dalle mani rotte ai pitbull slegati

A febbraio uno degli ultimi episodi. Un uomo entra all’Agenzia delle Entrate in centro a Monza, in via Gambacorti-Passerini. È alterato. I dipendenti sono protetti solo da una fragile paratia in plexiglass, residuo dell’epoca del Covid. Leggera come un fuscello. L’uomo alterato sbraita, insulta, afferra la paratia e la scaraventa addosso alla scrivania dietro la quale è seduta la sportellista. Non si fa male (lei), per fortuna, ma lo spavento è grande. Soltanto l’intervento dei colleghi riuscirà a metterla al riparo, mentre l’aggressore si dà alla macchia.È solo la punta dell’iceberg, uno dei pochi casi giunti sulle pagine dei giornali. Non è purtroppo la prima volta.A Desio alla fine del 2023 a una dipendente era stata rotta una mano in una porta da un utente alterato e nello stesso perioso era stata registrata un’altra aggression fisica, maconseguenze eno eclatanti.