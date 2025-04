Sempre più tensioni tra India e Pakistan dopo l’attacco mortale dei militanti nel Kashmir

India e Pakistan stanno precipitando a seguito di un attacco mortale dei militanti nel Kashmir amministrato dall’India che ha scatenato rappresaglie e sollevato timori di un’altra escalation militare tra i rivali dotati di armi nucleari. Tutti tranne uno dei 26 turisti massacrati nell’attacco di martedì erano cittadini indiani. Nuova Delhi ha rapidamente puntato il dito contro il Pakistan, ha declassato i legami e sospeso la sua partecipazione a un trattato cruciale per la condivisione dell’acqua.Testimoni oculari hanno descritto scene di orrore mentre gli uomini armati si avvicinavano, aprendo il fuoco sui turisti da distanza ravvicinata. Alcuni hanno ricordato come gli uomini siano stati presi di mira e uccisi. Altri sopravvissuti che hanno parlato con i media locali hanno detto che gli uomini armati hanno accusato alcune delle vittime di sostenere il primo ministro Modi. Metropolitanmagazine.it - Sempre più tensioni tra India e Pakistan, dopo l’attacco mortale dei militanti nel Kashmir Leggi su Metropolitanmagazine.it Le relazioni trastanno precipitando a seguito di un attaccodeiamministrato dall’India che ha scatenato rappresaglie e sollevato timori di un’altra escalation militare tra i rivali dotati di armi nucleari. Tutti tranne uno dei 26 turisti massacrati neldi martedì erano cittadini indiani. Nuova Delhi ha rapidamente puntato il dito contro il Pakistan, ha declassato i legami e sospeso la sua partecipazione a un trattato cruciale per la condivisione dell’acqua.Testimoni oculari hanno descritto scene di orrore mentre gli uomini armati si avvicinavano, aprendo il fuoco sui turisti da distanza ravvicinata. Alcuni hanno ricordato come gli uomini siano stati presi di mira e uccisi. Altri sopravvissuti che hanno parlato con i media locali hanno detto che gli uomini armati hanno accusato alcune delle vittime di sostenere il primo ministro Modi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Europa dovrebbe assumere un ruolo piu’ proattivo nel commercio globale e rafforzare i legami economici con la Cina per salvaguardare i propri interessi, piuttosto che reagire in modo passivo alle politiche statunitensi, ha dichiarato il leader di un gruppo commerciale tedesco in un’intervista a Xinhua. Michael Schumann, presidente della German Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), ha esortato l’Europa ad adottare un approccio indipendente verso i propri ... 🔗romadailynews.it

Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e ... 🔗lanotiziagiornale.it

Due sconfitte e una partita che non è stata nemmeno disputata a causa del maltempo. Questo il poco invidiabile risultato ottenuto dalla squadra nazionale di cricket del Pakistan nel corso dell’International Cricket Council Champions Trophy 2025. Il team degli Shaheens – Falchi – ha volato poco nel corso del torneo internazionale che ogni quattro anni mette di fronte le otto squadre migliori del mondo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Venti di guerra tra India e Pakistan dopo la strage in Kashmir; Tensione tra India e Pakistan dopo l'attentato contro i turisti in Kashmir; Strage in Kashmir, l’ira di Modi. venti di guerra India-Pakistan; India, tensione con Pakistan dopo l'attacco in Kashmir: spazio aereo chiuso e visti revocati - LaPresse. 🔗Su questo argomento da altre fonti