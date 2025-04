Selfie davanti alla salma di Papa Francesco italiani su tutte le furie cosa succede

davanti agli occhi del mondo è stata sconvolgente: il corpo di Papa Francesco, vestito con l’abito Papale rosso, giaceva in una solenne quiete all’interno della Basilica. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione non è stata la sua figura, ma la folla di persone che, armate di smartphone, immortalavano il momento con Selfie e sorrisi. Non c’erano preghiere, né silenzio reverente, ma solo un mare di pixel e vanità. (Continua.)Leggi anche: Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeLeggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si trattaSelfie davanti alla salma di Papa FrancescoLa morte di Papa Francesco è stata trasformata in un contenuto da condividere. L’ultimo saluto è diventato una performance e il lutto un intrattenimento. Tvzap.it - Selfie davanti alla salma di Papa Francesco, italiani su tutte le furie: cosa succede Leggi su Tvzap.it La scena che si è presentataagli occhi del mondo è stata sconvolgente: il corpo di, vestito con l’abitole rosso, giaceva in una solenne quiete all’interno della Basilica. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione non è stata la sua figura, ma la folla di persone che, armate di smartphone, immortalavano il momento cone sorrisi. Non c’erano preghiere, né silenzio reverente, ma solo un mare di pixel e vanità. (Continua.)Leggi anche:, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeLeggi anche:, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: disi trattadiLa morte diè stata trasformata in un contenuto da condividere. L’ultimo saluto è diventato una performance e il lutto un intrattenimento.

Sta facendo discutere il comportamento di alcuni fedeli che, una volta giunti di fronte alla salma di Papa Francesco, hanno deciso di scattarsi un selfie, immortalando il momento come se fosse un evento qualsiasi. Un gesto che per molti rappresenta una profanazione del dolore e del lutto, ma che per altri racconta molto del nostro tempo. A spiegare il fenomeno ci ha pensato la professoressa Daniela Villani, psicologa e docente di Psicologia della religione all’Università Cattolica di Milano. 🔗notizieaudaci.it

